Российские теннисистки с поражения стартовали на Итоговом турнире WTA

Российский парный дуэт в составе Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер потерпел поражение в стартовом матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде.

Россиянки уступили действующим чемпионкам турнира — канадке Габриэле Дабровски и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии со счетом 3:6, 6:7 (2:7). Матч продолжался 1 час 24 минуты.

Андреева и Шнайдер впервые выступали на Итоговом турнире. Они смогли взять три эйса, но допустили шесть ошибок на подаче. Из четырех брейк-пойнтов им удалось реализовать только один. Соперницы использовали три из восьми возможных брейк-пойнтов.

Несмотря на стартовое поражение, российский дуэт сохраняет шансы на выход из группы, если сможет выиграть следующие матчи в группе Лизель Хубер.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.