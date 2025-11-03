Диана Шнайдер покинула топ-20 мирового рейтинга

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в женском одиночном разряде.

© Чемпионат.com

Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила девятое место в новом рейтинге, а Анна Блинкова поднялась на 32 строчки после победы на турнире WTA-250 в Цзюцзяне. Лидирует в рейтинге по-прежнему представительница Беларуси Арина Соболенко. На втором месте расположилась Ига Швёнтек из Польши, тройку лидеров замыкает американка Кори Гауфф.

Рейтинг WTA, версия от 3 ноября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9870 очков.

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8195.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6563.

4 (4). Аманда Анисимова (США) — 5887.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 5183.

6 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4350.

7 (7). Мэдисон Киз (США) — 4335.

8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4325.

9 (9). Мирра Андреева (Россия) — 4319.

10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3375...

17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2209...

21 (18). Диана Шнайдер (Россия) — 1866...

30 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 1558...

63 (95). Анна Блинкова (Россия) — 1018.