Андреева и Шнайдер лишились шансов на выход в полуфинал Итогового турнира WTA

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер уступили венгерке Тимеа Бабош и бразильянке Луизе Стефани в матче группового этапа Итогового турнира WTA в парном разряде.

© Пресс-служба ITF

Андреева и Шнайдер проиграли со счетом 5:7, 6:2, 7:10. Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут.

Россиянки с двумя поражениями в двух матчах занимают четвертое место в группе Лизель Хубер, они лишились шансов на выход в полуфинал турнира. В третьем матче Андреева и Шнайдер сыграют с чешкой Катериной Синяковой и американкой Тейлор Таунсенд.