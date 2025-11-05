Кудерметова и Мертенс обыграли итальянок на Итоговом турнире WTA

Российско-бельгийская пара Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс обыграли в матче группового этапа Итогового турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) итальянский дуэт Жасмин Паолини/Сара Эррани со счётом 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. За время матча Кудерметова и Мертенс выполнили три подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогли реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Паолини и Эррани не сделали в игре ни одного эйса, допустили три двойных ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести за матч.

Итоговый турнир WTA – 2025 проходит с 1 по 8 ноября. Действующим победителем соревнований является канадо-новозеландский дуэт Габориэла Дабровски/Эрин Рутлифф.