«У меня есть разные мотивы продолжать выступать». Джокович — о карьере

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, почему он решил продолжить свою карьеру после победы на Олимпийских играх – 2024 в Париже.

«Многие думали, что после Олимпийских игр, после победы и завоёванного золота, я завершу карьеру. Но я играю в теннис не только ради достижений. Конечно, они — большая часть моей мотивации, но я продолжаю играть потому, что по-настоящему получаю удовольствие от соперничества. Мне нравится сам процесс, всё, что теннис мне даёт — и лично мне, и моей семье. Но также важно, что я могу что-то отдавать теннису, пока остаюсь действующим профессионалом. Я понимаю, что пока играю, внимание со стороны публики и теннисного мира будет приковано ко мне. Я осознаю эту ответственность, но она меня не тяготит — наоборот, я получаю от этого удовольствие. Мне нравится вносить свой вклад в развитие, популярность и прогресс нашего вида спорта. Есть и другие причины — личные, более тонкие, а также профессиональные и бизнес-аспекты. У меня есть разные мотивы продолжать выступать. Это не только успехи. Когда ты достигаешь всего, включая олимпийское золото, да, немного странно потом возвращаться на турниры и начинать всё сначала. Но в то же время это источник вдохновения, ведь чувствуешь, что у тебя всё ещё есть мотивация и жажда идти дальше», – приводит слова Джоковича SDNA.