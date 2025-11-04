Арина Соболенко и Ник Кирьос проведут «Битву полов» в декабре

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко и финалист Уимблдона австралийский теннисист Ник Кирьос проведут очный выставочный матч в декабре 2025 года.

«Битва полов» состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ), об этом теннисисты сообщили в социальных сетях. Правила матча не уточняются, однако ранее Кирьос рассказывал, что размер корта для него будет меньше, чем для Соболенко.

В текущем сезоне Соболенко выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Кирьос не играет практически два года из-за травм.