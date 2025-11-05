Джокович расплакался, вспоминая умершего тренера

Серб Новак Джокович не смог сдержать слез после того, как организаторы турнира в Афинах показали видеоролик, посвященный его бывшему тренеру Николе Пиличу, скончавшемуся в сентябре в возрасте 86 лет.

Во вторник Джокович, получивший первый номер посева, во втором раунде обыграл чилийца Алехандро Табило со счетом 7:6 (7:3), 6:1. После матча организаторы турнира в Афинах почтили память Пилича, которого Джокович называл своим «теннисным отцом».

— Это был очень, очень трудный момент. Но, с другой стороны, наследие, которое он оставил мне и всему спорту, никогда не померкнет, никогда не умрет. Пока я играю в теннис и пока я жив, я буду прославлять его имя. И этим вечером был один из моментов, когда нужно отдать дань уважения, и я уверен, что в ближайшем будущем — да и в далеком тоже — люди узнают о том, как Ники повлиял на мир тенниса и спорта в целом. Он этого заслуживает. Он был совершенно особенным человеком, — приводит слова Джоковича пресс‑служба ATP.

Джоковичу 38 лет, он рекордсмен по количеству сезонов, завершенных в статусе первой ракетки мира, рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде (24), олимпийский чемпион 2024 года и обладатель других значимых рекордов и наград в мировом теннисе.