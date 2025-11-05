Стал известен формат «Битвы полов» между Соболенко и Кирьосом

Стали известны правила проведения выставочного матча между четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга WTA белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и финалистом Уимблдона-2022 австралийцем Ником Кирьосом.

© Чемпионат.com

По информации The Independent, у обоих теннисистов будет по одной подаче (без второй), размер стороны корта, на которой будет играть Соболенко, будет уменьшен от стандартного на 9 %. Первые два сета матча пройдут в традиционном формате до шести геймов. Если дело дойдёт до третьей партии, будет сыгран тай-брейк до 10 победных очков вместо полноценного сета.

«Битва полов» между Соболенко и Кирьосом состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ).