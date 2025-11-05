Александрова впервые в карьере выступит на Итоговом турнире WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова впервые в карьере примет участие в Итоговом чемпионате WTA.

Сегодня, 5 ноября, 30-летняя спортсменка проведёт матч против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в третьем туре группового этапа.

Александрова получила шанс сыграть на турнире после того, как американка Мэдисон Киз снялась с соревнований из-за вирусного заболевания. Первой запасной значилась Мирра Андреева, однако она не смогла выйти на замену.

Предстоящая встреча не повлияет на расстановку в группе – Рыбакина уже обеспечила себе выход в плей-офф с первого места.

В этом сезоне Александрова впервые вошла в топ-10 рейтинга WTA и завоевала титул на «пятисотнике» в Линце (Австрия). В общей сложности на счету россиянки пять одиночных титулов WTA.