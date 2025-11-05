«Я перед этим немного выпил». Синнер — о танце со Швёнтек на Уимблдоне

Итальянский теннисист первая ракетка мира Янник Синнер рассказал подробности своего танца с Игой Швёнтек на Уимблдоне-2025. По традиции, чемпионы соревнований танцуют вместе на торжественном вечере после финалов. Синнер отметил, что выпил перед выходом на сцену.

— Можете поставить оценку вашему танцу с Игой Швёнтек? — Я перед этим немного выпил (смеётся). Но было мило и классно!» — приводит слова Синнера The Tennis Letter в социальных сетях со ссылкой на Sky Sport.

Янник Синнер в финале Уимблдона обыграл испанского теннисиста Карлоса Алькараса, а Ига Швёнтек была сильнее американки Аманды Анисимовой, которой повесила тогда две «баранки».