Джокович о самом недооцененном сопернике: «Вавринка. Он добился больше, чем 90% игроков за всю историю»
Новак Джокович назвал самого недооцененного соперника в карьере.
«Вавринка. Думаю, его недооценивают, хотя он трижды становился чемпионом турниров «Большого шлема». Люди часто забывают о его достижениях. Он добился больше, чем 90% игроков за всю историю тенниса».
Также Джоковича попросили сравнить противостояние «Большой тройки» и соперничество Янника Синнера с Карлосом Алькарасом.
«Это совсем разные противостояния, потому что с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем я провел более 20 лет карьеры. Сейчас Карлос и Янник – мои нынешние соперники, но они очень молоды, и я соревнуюсь с ними всего около трех лет. Так что это невозможно сравнивать. Но, безусловно, замечательно, что в нашем спорте появилось новое сильное противостояние. За последние полтора года они сыграли несколько невероятных матчей, и я надеюсь, что они продолжат в том же духе, потому что именно это нужно теннису», – сказал Джокович в интервью ATP.
