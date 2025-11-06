Беккер оценил шансы Бублика войти в топ‑10 в 2026 году

Борис Беккер: «Бублик войдет в топ‑10 в следующем году»
Борис Беккер оценил шансы Александра Бублика войти в топ‑10 в 2026 году.
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер отреагировал на поражение Александра Бублика от 222-й ракетки мира Виталия Сачко во втором круге турнира в Меце – 5:7, 6:3, 5:7.
«Это по-прежнему его лучший сезон, и в 2026 году он может показать еще больше! Бублик, по моему мнению, войдет в топ‑10 в следующем году», – написал Беккер в соцсети.
В этом сезоне казахстанец стал чемпионом четырех турниров ATP. В живом рейтинге он поднялся 11-е место, обновив личный рекорд.
