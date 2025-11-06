Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» оценил игровую форму Синнера

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде француз Николя Маю поделился мнением о текущей форме итальянского теннисиста Янника Синнера, отметив, что считает его лучшим игроком в залах.

«Думаю, он может ещё улучшить свою игру, особенно в некоторых аспектах на корте. Слушая его заявления, у меня нет сомнений, что он немного одержим Алькарасом. Также нет сомнений, что Янник — лучший игрок в мире в условиях зала, и если он сохранит такую форму, у него есть все шансы победить и в Турине. Однако я не уверен, что он закончит 2025 год на вершине рейтинга ATP, потому что думаю, что Алькарас выиграет три матча на Итоговом турнире ATP», – приводит слова Маю Punto De Break.