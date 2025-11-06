Соболенко высказалась о «Битве полов» с Кирьосом

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко поделилась ожиданиями от турнира «Битва полов», в котором ей предстоит сыграть с австралийцем Ником Кирьосом. Последний ранее заявил, что одолеет белоруску со счётом 6:2.

— В декабре состоится долгожданная «Битва полов». Ник Кирьос в интервью заявил, что выиграет тебя со счетом 6:2. Не переоценивает ли себя австралиец и какие ожидания от этого матча?

— Есть такая инсайдерская информация, что он очень боится, и где-то там у себя в Австралии сейчас тренируется. Это хорошо, что он боится, это уже не 6:2. Я думаю, что будет 6:4 в мою пользу, — приводит слова Соболенко First&Red.

По информации The Independent, у обоих теннисистов будет по одной подаче (без второй), размер стороны корта, на которой будет играть Соболенко, будет уменьшен от стандартного на 9%. «Битва полов» между Соболенко и Кирьосом состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ).