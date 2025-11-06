Соболенко четвертый год подряд вышла в полуфинал итогового

Арина Соболенко с первого места вышла в полуфинал итогового турнира WTA. В третьем туре группового этапа она обыграла Коко Гауфф – 7:6(5), 6:2.

Белоруска четвертый год подряд вышла в 1/2 WTA Finals. Только Мартина Навратилова (8), Габриэла Сабатини (6) и Штеффи Граф (5) чаще подряд выходили в полуфинал итогового.

Также она сравняла счет в личных встречах с Гауфф – 6:6.

За место в финале она сыграет с Амандой Анисимовой, которой уступает 4:6 в личке.