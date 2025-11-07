Тарпищев подвел итоги сезона для Медведева, Хачанова и Рублева

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался об итогах сезона для российских теннисистов Даниила Медведева, Карена Хачанова и Андрея Рублёва.

— Можете подвести итоги сезона для Хачанова, Медведева и Рублёва?

— К Хачанову претензий нет. Если бы не травма, то он был бы в десятке. Поэтому у него всё нормально. Ясно, что у Медведева и смена тренеров, и попытка сделать теннис более атакующим — он далеко играет от задней линии. Но он не нашёл золотой середины.

Ошибки у него и Рублёва были связаны с физическими кондициями и психологией. То есть большие перегрузки. С одной стороны, надо немножко сократить календарь — оптимизировать его. Найти душевное равновесие. Это уже вопрос психологов и методологии. Медведев практически вышел из этой ямы. С приходом Сафина в команду Рублёва, который хорошо читает игру, я думаю, подвижки тоже будут, — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.