Российский юниор ответил, поступали ли ему предложения о смене гражданства

16-летний российский теннисист Савва Рыбкин ответил на вопрос о возможных предложениях по смене спортивного гражданства.

«Понимаю этот вопрос. Сейчас многие российские игроки меняют гражданство, и у каждого свои причины. Что касается меня, я играю под флагом Российской Федерации, получаю поддержку от Федерации тенниса России и благодарен за это. Это всё, что я могу сказать», — рассказал Рыбкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

16-летний Савва Рыбкин – один из самых видных российских юниоров прямо сейчас. На протяжении нескольких лет он тренировался в академии Ивана Любичича, который в своё время был наставником Роджера Федерера; играл европейские турниры и, наконец, в сезоне-2025 совершил мощный рывок и в рейтинге ITF ворвался в топ-30.