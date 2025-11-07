Теннисисту Надалю вручили ключ от Майами

Мэр Майами Фрэнсис Суарес вручил Рафаэлю Надалю ключ от города – символическую награду, которую дают людям за заслуги перед городом.

Испанец пять раз выходил в финал турнира в Майами (в 2005, 2008, 2011, 2014 и 2017 годах), но не смог одержать победу ни разу. В момент передачи награды Надаль пошутил: «Я проиграл пять финалов в Майами, но теперь у меня хотя бы есть ключ».