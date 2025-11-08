Россиянка Кудерметова сыграет в финале Итогового турнира WTA

Россиянка Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс из Бельгии вышли в финал Итогового турнира Женской теннисной ассоциации в парном разряде.

В полуфинале проходящего в Эр-Рияде турнире российско-бельгийский дуэт встречался с Катериной Синяковой из Чехии и американкой Тейлор Таунсенд.

В первом сете Кудерметова и Мертенс уступили своим соперницам - 4:6. Во втором - дело дошло до тай-брейка, в котором россиянка и бельгийка сломили сопротивление соперниц - 7:6 (8/6).

В решающей партии Кудерметова и Мертенс смогли оформить выход в финал - 10:6.

В решающем матче они сыграют с Тимеей Бабош из Венгрии и бразильянкой Луизой Стефани, которые обыграли Елену Остапенко из Латвии и представительницу Тайваня Се Шувэй.