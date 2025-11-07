Рыбакина одержала 30-ю победу над соперницей из топ-10 и впервые вышла в финал итогового
Елена Рыбакина обыграла №5 Джессику Пегулу в полуфинале итогового турнира. Матч закончился со счетом 6:4, 4:6, 6:3.
Казахстанка вышла в 22-й финал в карьере и первый на итоговом.
Рыбакина одержала 30-ю победу над топ-10. Теперь ее баланс против первой десятки –30:27.
Кроме того, она выиграла шестой матч против топ-10 подряд. Она сравнялась с Ариной Соболенко и делит с ней первое место по этому показателю в 2025 году.
В финале она поборется с Соболенко или Амандой Анисимовой.
