Соболенко вышла в 40-й финал в карьере
Белоруска вышла в 40-й финал в карьере, восьмой в сезоне и второй на итоговом турнире. Последний раз она играла в решающем матче итогового в 2022-м, где уступила Каролин Гарсия.
Кроме того, Соболенко победила 63-й раз в сезоне в сезоне и одержала 55-ю победу над игроком топ-10 в карьере.
В финале она встретится с Еленой Рыбакиной.
Соболенко вышла в 40-й финал в карьере
Гран-при России. «Идель». Садкова, Муравьева, Фролова, Хуснутдинова, Захарова, Яметова выступят с короткими программами
Плющев о Кравцове: «Адаптация к НХЛ – сложный период, не все справляются. Лучше ярко играть в КХЛ, чем где-то на лавочке сидеть. Он молод, в следующий раз повезет, может»
Соболенко вышла в 40-й финал в карьере
Гран-при России. «Идель». Садкова, Муравьева, Фролова, Хуснутдинова, Захарова, Яметова выступят с короткими программами
Плющев о Кравцове: «Адаптация к НХЛ – сложный период, не все справляются. Лучше ярко играть в КХЛ, чем где-то на лавочке сидеть. Он молод, в следующий раз повезет, может»