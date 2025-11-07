Соболенко вышла в 40-й финал в карьере

Белоруска вышла в 40-й финал в карьере, восьмой в сезоне и второй на итоговом турнире. Последний раз она играла в решающем матче итогового в 2022-м, где уступила Каролин Гарсия.

Кроме того, Соболенко победила 63-й раз в сезоне в сезоне и одержала 55-ю победу над игроком топ-10 в карьере.

В финале она встретится с Еленой Рыбакиной.