Кудерметова и Мертенс выиграли Итоговый турнир WTA в парном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс обыграли венгерку Тимею Бабош и бразильянку Луизу Стефани в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Соревнования проходят в Эр-Рияде.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:1 в пользу Кудерметовой и Мертенс. Россиянка и бельгийка во второй раз выиграли турнир, также они победили в 2022 году.

Кудерметовой 28 лет, она занимает 10-е место в парном рейтинге WTA. Спортсменка выиграла девять турниров под эгидой организации в паре. На турнирах Большого шлема вместе с Мертенс она побеждала на Уимблдоне (2025). В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Мертенс 29 лет, она располагается на седьмой позиции в парном мировом рейтинге. Бельгийка имеет 22 титула WTA в парном разряде. Теннисистка пять раз побеждала на турнирах Большого шлема в паре - на Открытом чемпионате США (2019), Уимблдоне (2021, 2025) и на Открытом чемпионате Австралии (2021, 2024).

Ранее в парном разряде турнир выигрывали россиянки Вера Звонарева в паре с Мертенс, Елена Веснина с Екатериной Макаровой, Мария Кириленко с Надеждой Петровой, Петрова с американкой Меган Шонесси, Елена Дементьева со словацкой теннисисткой Жанеттой Гусаровой и дважды Анна Курникова со швейцаркой Мартиной Хингис.

Итоговый турнир WTA проводился на покрытии "хард". Призовой фонд - $15,5 млн. В соревнованиях принимали участие восемь одиночниц и восемь пар, набравших наибольшее количество очков за сезон. В прошлом году победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде стали канадка Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии.