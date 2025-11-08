Ольховский: Кудерметова подтвердила, что является одной из сильнейших парниц
Победа на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянки Вероники Кудерметовой подтверждает, что она является одной из сильнейших парниц мира. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.
В субботу Кудерметова вместе с бельгийкой Элизе Мертенс выиграла Итоговый турнир WTA в парном разряде, в финале они победили венгерку Тимею Бабош и бразильянку Луизу Стефани. Россиянка и бельгийка во второй раз выиграли турнир, также они победили в 2022 году.
"Великолепная победа, очень убедительная игра, особенно во втором сете. Вероника здорово подавала, и это придавало уверенности, - сказал Ольховский. - Я думаю, что соперницы и так извлекли максимум из этого турнира. Хочу поздравить Веронику, победить на итоговом дважды - это великолепное достижение. Это подтверждает, что она является одной из сильнейших парниц мира".
Кудерметовой 28 лет, она занимает 10-е место в парном рейтинге WTA. Спортсменка выиграла девять турниров под эгидой организации в паре. На турнирах Большого шлема вместе с Мертенс она побеждала на Уимблдоне (2025). В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.