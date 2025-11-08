Янчук назвал исторической победу Кудерметовой на Итоговом турнире

ТАСС

Победа Вероники Кудерметовой в паре с бельгийкой Элизе Мертенс на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) является исторической, потому что россиянка выиграла соревнование второй раз. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Янчук назвал исторической победу Кудерметовой на Итоговом турнире
© РИА Новости

В субботу Кудерметова вместе с Мертенс выиграла Итоговый турнир в парном разряде, в финале победив венгерку Тимею Бабош и бразильянку Луизу Стефани.

"В одиночке Кудерметова не является звездой, но в паре многое получается, - сказал Янчук. - В паре нужна напористость, риск и немного удачи. В этот раз сложилась все: и сыгранность с партнершей, и своя хорошая форма. Она достойна победы на Итоговом турнире WTA. Это значимое достижение, потому что турнир является последним в году, там играют лучшие игроки сезона. У нас не так много спортсменов, кто выигрывал Итоговый турнир, а она тем более сделала это второй раз, так что для нашего спорта это точно историческое достижение".

Кудерметовой 28 лет, она занимает 10-е место в парном рейтинге WTA. Впервые она выиграла Итоговый турнир в 2022 году. На счету спортсменки девять побед в турнирах под эгидой организации в паре. На турнирах Большого шлема вместе с Мертенс она побеждала на Уимблдоне (2025). В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Главное сейчас
ТАСС: главные новости
Главное сейчас
ТАСС: главные новости