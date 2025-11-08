Янчук назвал исторической победу Кудерметовой на Итоговом турнире

Победа Вероники Кудерметовой в паре с бельгийкой Элизе Мертенс на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) является исторической, потому что россиянка выиграла соревнование второй раз. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В субботу Кудерметова вместе с Мертенс выиграла Итоговый турнир в парном разряде, в финале победив венгерку Тимею Бабош и бразильянку Луизу Стефани.

"В одиночке Кудерметова не является звездой, но в паре многое получается, - сказал Янчук. - В паре нужна напористость, риск и немного удачи. В этот раз сложилась все: и сыгранность с партнершей, и своя хорошая форма. Она достойна победы на Итоговом турнире WTA. Это значимое достижение, потому что турнир является последним в году, там играют лучшие игроки сезона. У нас не так много спортсменов, кто выигрывал Итоговый турнир, а она тем более сделала это второй раз, так что для нашего спорта это точно историческое достижение".

Кудерметовой 28 лет, она занимает 10-е место в парном рейтинге WTA. Впервые она выиграла Итоговый турнир в 2022 году. На счету спортсменки девять побед в турнирах под эгидой организации в паре. На турнирах Большого шлема вместе с Мертенс она побеждала на Уимблдоне (2025). В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.