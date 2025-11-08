24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снялся с Итогового турнира ATP — 2025, который пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине (Италия). Официальной причиной стала травма локтя, об этом сообщает пресс-служба ATP в социальных сетях.

Сегодня, 8 ноября, Новак Джокович стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Афинах (Греция). В финале он обыграл итальянца Лоренцо Музетти (4:6, 6:3, 7:5).

Место Джоковича займёт именно Музетти, который попадёт в группу к испанцу Карлосу Алькарасу, американцу Тейлору Фрицу и австралийцу Алексу де Минору. Теперь следующим запасным станет казахстанец Александр Бублик.