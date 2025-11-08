Музетти не смог обойти Оже-Альяссима в борьбе за последнюю путёвку на Итоговый турнир ATP

Определился окончательный состав участников Итогового чемпионата ATP — 2025, который пройдёт с 9 по 16 ноября в Турине (Италия). Сегодня, 8 ноября, с турнира снялся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Кто станет победителем Итогового чемпионата ATP?

На Итоговом турнире сыграют итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, американец Тейлор Фриц, американец Бен Шелтон, австралиец Алекс де Минор, канадец Феликс Оже-Альяссим и итальянец Лоренцо Музетти.

Победителем Итогового чемпионата — 2024 является действующая первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который со счётом 6:4, 6:4 обыграл представителя США Тейлора Фрица.