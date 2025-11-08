Джокович стал самым возрастным победителем турнира в истории ATP-тура

Серб Новак Джокович стал самым возрастным победителем турнира в истории Мирового тура Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В субботу Джокович обыграл итальянца Лоренцо Музетти в финале турнира серии ATP 250 в Афинах в возрасте 38 лет и 5 месяцев. Предыдущий рекорд принадлежал французу Гаэлю Монфису (38 лет и 4 месяца).

Также Джокович обошел швейцарца Роджера Федерера по числу побед на турнирах на покрытии "хард", теперь у серба 72 титула. Он стал рекордсменом, выиграв турнир в 20-й стране, также обойдя Федерера.

Джоковичу 38 лет, он располагается на пятой строчке в мировом рейтинге. Победа на турнире в Афинах стала для спортсмена 101-й в карьере. На его счету 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.