Циципас: мне понравилось наблюдать за триумфом Новака Джоковича в Афинах

34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост по итогам турнира категории ATP-250 в Афинах (Греция).

«На этой неделе в Греции состоялся первый с 1994 года турнир ATP, первый в моей жизни. Хотя я и не смог принять в нём участие, мне понравилось находиться на корте и наблюдать за триумфом Новака Джоковича, который стал первым теннисистом, завоевавшим титул в 20 разных странах», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Чемпионом турнира стал 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. В финале он обыграл итальянца Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:5.