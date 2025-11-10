Алькарас вновь возглавил рейтинг ATP

Испанец Карлос Алькарас вновь занял лидирующую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого представлена на сайте организации.

На счету Алькараса 11 050 очков. Он опередил итальянца Янника Синнера (10 000). Тройку лидеров замыкает представитель Германии Александр Зверев (4 960).

Лучшим из россиян является Даниил Медведев, занимающие 13-е место (2 760). Его соотечественники Андрей Рублев (2 520) и Карен Хачанов (2 320), располагаются на 16-й и 18-й позициях соответственно.

На данный момент в Турине проходит Итоговый турнир ATP, который завершится 16 ноября. В нем принимают участие восемь теннисистов, набравших наибольшее количество очков за сезон. В их число вошли Алькарас, Синнер, Зверев, австралиец Алекс де Минаур, канадец Феликс Оже-Альяссим, американцы Тейлор Фритц и Бен Шелтон, а также итальянец Лоренцо Музетти, заменивший серба Новака Джоковича.

Действующим победителем Итогового турнира ATP является Синнер. Российские теннисисты не выступают на нем впервые с 2018 года.