Мыскина уверена, что Мирра Андреева по праву закончила год в топ-10
Мирра Андреева по праву закончила год в первой десятке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), она уже готова выигрывать турниры Большого шлема. Такое мнение ТАСС высказала вице-президент Федерации тенниса России Анастасия Мыскина.
Андреева стала лучшей среди россиянок по итогам сезона 2025 года в рейтинге WTA. Она завершила сезон на девятой позиции, имея на счету 4 319 очков.
"Я считаю, что Мирра занимает в топ-10 правильное место. Это ее место. Выигрывать турниры Большого шлема - тут уже посмотрим, - сказала Мыскина. - Думаю, она готова - технически, физически. Осталось только научиться управлять эмоциями в тяжелые моменты".