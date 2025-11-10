Мыскина уверена, что Мирра Андреева по праву закончила год в топ-10

Мирра Андреева по праву закончила год в первой десятке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), она уже готова выигрывать турниры Большого шлема. Такое мнение ТАСС высказала вице-президент Федерации тенниса России Анастасия Мыскина.

Андреева стала лучшей среди россиянок по итогам сезона 2025 года в рейтинге WTA. Она завершила сезон на девятой позиции, имея на счету 4 319 очков.