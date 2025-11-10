Джокович предположил, когда завершит карьеру

Сербский теннисист Новак Джокович не исключил, что может сыграть на Олимпийских играх 2028 года в Лос‑Анджелесе (США), после чего завершит карьеру.

Джоковичу 38 лет, он рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, олимпийский чемпион 2024 года.

— У меня всегда был в голове план на год или больше, что я хочу, как я этого хочу. Поскольку я достиг абсолютно всех возможных целей, я сказал об Олимпиаде 2028 года, потому что хотел играть еще много лет. Так что, может быть, закончить карьеру на Олимпиаде под сербским флагом было бы неплохо. Есть вещи, которые не полностью поддаются моему контролю. Я стараюсь быть как можно более здоровым физически и психически, — цитирует Джоковича Sportskeeda.

Джокович занимает четвертое место в мировом рейтинге. Серб отказался от участия в Итоговом турнире ATP из‑за травмы.