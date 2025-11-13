Синнер ответил, будет ли смотреть матч Алькараса с Музетти

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, будет ли смотреть матч между испанцем Карлосом Алькарасом и своим соотечественником Лоренцо Музетти. Если победит Алькарас, то он обеспечит себе окончание сезона на первой строчке рейтинга ATP.

«Завтра вечером я пойду ужинать и, если получится, посмотрю матч. Вопрос первого места не является первостепенным. Если Карлос выиграет, буду за него рад, потому что он это заслужил. Я доволен тем, что уже вышел в полуфинал. Я, как обычно, спокойно поужинаю, в это время не включаю телевизор. Если всё же включу… тогда посмотрю. Мне нравится смотреть теннис как зрителю. Но знаете… первое место или нет, если честно, этот сезон был невероятным», — приводит слова Синнера Ubitennis.