Надаль обозначил проблему современного тенниса

Известный испанский тренер по теннису Тони Надаль рассказал, что хотел бы изменить в современном теннисе и как это можно было бы сделать.

«Я бы сказал, что проблема [травм] не столько в календаре, сколько в слишком быстрых мячах. Это вопрос не качества, а интенсивности и силы удара. Уже нет тактических игроков, как Кориа или Гаудио, которые пытались строить игру. Сейчас просто сильно бьют по мячу. Следовательно, когда ты так сильно бьёшь и быстро добираешься до мяча, постоянно притормаживаешь, выводишь тело вперёд, напрягаешь его до предела, то ты травмируешься. Мне кажется, что стоит немного сбавить в игре обороты. Сделать это можно более маленькими ракетками. Они были бы проще для любителей и тяжелее для профессионалов. Игра была бы менее жестокой. Красота тенниса – в движении руки. Когда играли Макинрой или Настасе, всё было в руке, в жесте. Теннис – единственный вид спорта, который начинается со штрафного броска. Если ты хорошо подаёшь, у противника нет шансов. Но сделать такие изменения в теннисе невозможно. Управленцев интересуют только игроки топ-уровня, а для них предпочитают оставить всё так, как есть», — приводит слова Надаля Punto de break.