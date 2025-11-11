Шарапова оценила теннис после своего ухода

Российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что ей было удивительно наблюдать за изменениями в теннисе, которые произошли после того, как она завершила карьеру. Ее слова приводит O Jogo.

«Было невероятно наблюдать за изменениями в том, как спортсмены готовятся к играм и восстанавливаются после них. Помню, как много времени я проводила с тренером, просматривая различные видео и собирая их в двухминутный ролик, чтобы изучать игру соперницы. Сейчас это можно сделать за несколько минут», — заявила она.

Шарапова завершила карьеру в 2020 году. В одиночном разряде спортсменка выиграла 36 титулов. Дважды она побеждала на Открытом чемпионате Франции (2012, 2014), по разу выигрывала Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США (2006) и Открытый чемпионат Австралии (2008). Таким образом, Марии удалось завладеть так называемым карьерным шлемом — она выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы.

Летом 2025 года россиянка была введена в Международный зал теннисной славы. Церемония прошла в американском Ньюпорте, штат Род-Айленд, в ночь на 24 августа по московскому времени. Шараповой вручили специальный приз в честь данного события. Награду Мария получила из рук 23-кратной победительницы турниров Большого шлема Серены Уильямс. За несколько дней до этого пресс-служба Зала славы тенниса на своей странице в социальных сетях кратко описала карьеру Шараповой. Там отметили, что спортивное наследие Марии основано на ее упорстве, целеустремленности.