Джокович прокомментировал допинг-скандал Синнера

Джокович считает, что допинговый след будет преследовать Синнера всю карьеру.

Новак Джокович высказался о допинговом деле Янника Синнера.

Итальянец сдал два положительных допинг-теста на клостебол в марте прошлого года. В 2025-м его дисквалифицировали на три месяца.