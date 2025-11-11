Джокович о допинг-скандале Синнера: «Эта тень всегда будет следовать за ним»

Джокович считает, что допинговый след будет преследовать Синнера всю карьеру.

Джокович прокомментировал допинг-скандал Синнера
Новак Джокович высказался о допинговом деле Янника Синнера.

Итальянец сдал два положительных допинг-теста на клостебол в марте прошлого года. В 2025-м его дисквалифицировали на три месяца.

«Эта тень всегда будет следовать за ним – так же, как история с вакцинацией от ковида до сих пор тянется за мной. Вам стоит спросить об этом его самого», – сказал Джокович в интервью Пирсу Моргану.
