Джокович прокомментировал допинг-скандал Синнера

Джокович о допинг-скандале Синнера: «Эта тень всегда будет следовать за ним»
Джокович считает, что допинговый след будет преследовать Синнера всю карьеру.
Новак Джокович высказался о допинговом деле Янника Синнера.
Итальянец сдал два положительных допинг-теста на клостебол в марте прошлого года. В 2025-м его дисквалифицировали на три месяца.
«Эта тень всегда будет следовать за ним – так же, как история с вакцинацией от ковида до сих пор тянется за мной. Вам стоит спросить об этом его самого», – сказал Джокович в интервью Пирсу Моргану.
