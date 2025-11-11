Теннисист Энди Маррей высказался о своей карьере

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей рассказал, что он хотел бы сделать за время своей теннисной карьеры.

«Думаю, помогло то, что я был готов закончить карьеру. Физически я уже не мог играть на том уровне, которого хотел, и тело говорило мне, что пришло время. Не чувствовал, что могу дать больше, но через 10 дней или две недели после окончания оглянулся назад и подумал: вау. Не могу поверить, что мне удалось сделать и достичь всего этого. Когда я играл, то не испытывал особой гордости за свою карьеру, потому что часто находился в окружении трёх лучших теннисистов всех времён. Твои достижения оказываются ничтожными по сравнению с этими парнями, и ты смотришь на них, пытаясь учиться и совершенствоваться, но также хочешь сравняться с их результатами, и тебе приходится обыгрывать этих игроков. Во время игры я не особо гордился своими достижениями, но очень быстро после завершения моё восприятие карьеры и того, чего я добился, кардинально изменилось. Оглядываясь назад, хотелось бы быть чуть добрее к себе и больше наслаждаться карьерой. Но это трудно, когда ты пытаешься чего-то достичь — всегда следующий турнир или следующая неделя. Уже есть давление выйти и показать результат. Это тяжело», — приводит слова Маррея The Tennis Gazette.