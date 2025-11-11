Кафельников — о расставании Хачанова с тренером Клаветом: Карен должен был определиться

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о расставании российского теннисиста Карена Хачанова с тренером Хосе «Пепо» Клаветом. Теннисист оставил в качестве тренера хорватского специалиста Ведрана Мартича.

«Честно говоря, во всём этом треугольнике не понял, кто ведёт процесс — Мартич или Клавет. Карен должен был определиться, кто главный. Но, судя по всему, в этом тандеме, Ведран был главным. Поэтому ничего здесь нет неудивительного. Удивительно, что это так долго продолжалось, шесть лет они сотрудничали. Думаю, сейчас Карен в той стадии карьеры, где ему, по большому счету, особо ничего не нужно в плане техники, тактики и так далее. Ему нужен человек, который может организовать процесс на месте. Судя по всему, Женя Донской ему нужен, чтобы организовать процесс в Москве, находить спарринг партнеров, бронировать корты и вся эта составляющая, связанная с тренировочным процессом. Ведран, скорее всего, будет ездить по турнирам, на турниры «Большого шлема», консультировать, это уже они сами решат. Сейчас для него самое главное, это быть физически здоровым, чтобы не было, не дай бог, каких-то травм. Потому что, по большому счету, стереотип игры Карена уже есть, там уже ничего дополнительного, не внесёшь никакие новшества. Поэтому для меня это всё логично и объяснимо», – сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.