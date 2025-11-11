Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в напряжённой борьбе обыграл шестой номер рейтинга ATP американца Тейлора Фрица на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2025, который проходит в Турине (Италия).

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 50 минут и завершилась со счётом 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 в пользу Алькараса.

Алькарас и Фриц представляют на турнире группу Джимми Коннорса. Для Карлоса это вторая победа на групповом этапе. Он стал единоличным лидером своей группы.