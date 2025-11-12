Соболенко раскрыла свой главный страх

Соболенко: самый большой страх был закончить без «Шлема». Думала бы, зачем всё это было?
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская тенниситка Арина Соболенко что боялась завершить карьеру без победы на мэйджоре.
— Те, кто проходили через это, говорят, что нет более яркого момента, чем первый «Большой шлем» и вот этот первый момент, когда ты попадаешь на первую строчку рейтинга. Как это было у тебя? Расскажи вообще, что ты ощущала в этот момент, когда позади столько лет тренировок, усилий, и вот оно случается?
— Блин, что-то я сегодня какая-то эмоциональная… Я просто назад вспоминаю, мне прямо плакать хочется (улыбается). Ну потому что да, ты падаешь от… Вот всё, ты думаешь, блин, неужели? Просто спасибо, Господи.
— А вот выходя в этот день на корт, ты понимала, что это может произойти, или ты как бы сама на тот момент ещё не верила?
— Просто у меня был проигранный финал до этого. И я просто шла, и я просто себе [говорила] вот как такую мантру, что я упаду, разобьюсь головой об этот корт, но я это сделаю. Тем более, когда я шла, я понимала, что по статистике, по всем нашим матчам, я фаворит. То есть я могу это сделать, да? Мне просто нужно не то, чтобы абстрагироваться от того, что это «Шлем», это невозможно сделать.
Я просто шла и настраивала себя на то, что, блин, кровью, потом, не знаю, я умру на этом корте, но я сделаю всё возможное. И если звёзды не сложатся, да, ну окей, я попробую в следующий раз. У меня вот такой настрой был. И когда я выиграла, я упала, я плакала, потому что у меня это всё ещё эмоционально было подвязано к семье, ко всему. И я просто думала, блин, просто спасибо, что… У меня был самый большой страх в жизни, это закончить теннис без «Шлема», потому что я бы думала, ну и зачем всё это было? Ну какая цель? – сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.