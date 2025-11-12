Соболенко раскрыла свой главный страх

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская тенниситка Арина Соболенко что боялась завершить карьеру без победы на мэйджоре.

— Те, кто проходили через это, говорят, что нет более яркого момента, чем первый «Большой шлем» и вот этот первый момент, когда ты попадаешь на первую строчку рейтинга. Как это было у тебя? Расскажи вообще, что ты ощущала в этот момент, когда позади столько лет тренировок, усилий, и вот оно случается?

— Блин, что-то я сегодня какая-то эмоциональная… Я просто назад вспоминаю, мне прямо плакать хочется (улыбается). Ну потому что да, ты падаешь от… Вот всё, ты думаешь, блин, неужели? Просто спасибо, Господи.

— А вот выходя в этот день на корт, ты понимала, что это может произойти, или ты как бы сама на тот момент ещё не верила?

— Просто у меня был проигранный финал до этого. И я просто шла, и я просто себе [говорила] вот как такую мантру, что я упаду, разобьюсь головой об этот корт, но я это сделаю. Тем более, когда я шла, я понимала, что по статистике, по всем нашим матчам, я фаворит. То есть я могу это сделать, да? Мне просто нужно не то, чтобы абстрагироваться от того, что это «Шлем», это невозможно сделать.

Я просто шла и настраивала себя на то, что, блин, кровью, потом, не знаю, я умру на этом корте, но я сделаю всё возможное. И если звёзды не сложатся, да, ну окей, я попробую в следующий раз. У меня вот такой настрой был. И когда я выиграла, я упала, я плакала, потому что у меня это всё ещё эмоционально было подвязано к семье, ко всему. И я просто думала, блин, просто спасибо, что… У меня был самый большой страх в жизни, это закончить теннис без «Шлема», потому что я бы думала, ну и зачем всё это было? Ну какая цель? – сказала Соболенко в видео на YouTube-канале Александра Соколовского.