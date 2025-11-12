Музетти высказался о матче с Алькарасом на Итоговом турнире

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о предстоящем матче с испанцем Карлосом Алькарасом в последнем матче группового этапа Итогового турнира ATP — 2025. Музетти сохраняет шансы на выход в полуфинал, если обыграет Алькараса.

— Многое будет зависеть от моего выступления против Карлоса. Это самый сложный матч в группе. Я его очень хорошо знаю, потому что мы встречались несколько раз в этом году на всех покрытиях. Но я уверен, что в одном у меня будет преимущество — в зрительской поддержке. Будем надеяться, что они помогут мне совершить чудо.

— Вы сказали в беседе с Еленой Весниной, что у вас больше шансов обыграть Алькараса.

— Если я так сказал, то поправлюсь. На этом покрытии он определённо чувствует себя не в своей тарелке, в отличие от грунта. Я не имел в виду, что здесь его легче победить, — приводит слова Музетти Ubitennis.