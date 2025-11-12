Соболенко рассказала, что ей нужно после поражений

Четырехкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что делает после поражений.

«Я уезжаю как можно быстрее с места проигрыша и не включаю телевизор. Не смотрю теннис и ухожу на шоппинг. А также мне нужно пару шотов текилы и Миконос (греческий остров - прим. «Спорт день за днем»)» - заявила Соболенко.

Белорусская спортсменка стала первой ракеткой мира второй год подряд.

В 2025 году Соболенко выиграла US Open, турниры категории WТА-1000 в Мадриде (Испания) и Майами (США), а также турнир WТА-500 в Брисбене (Австралия).

Теннисистка проиграла в финалах Australian Open, «Ролан Гаррос» и Итогового турнира WТА.

Также выигранные титулы позволили Соболенко улучшить свое финансовое положение - спортсменка стала богаче на 15 008 519 долларов. Эта сумма стала рекордной по заработанным призовым за один сезон: предыдущее достижение было установлено американкой Сереной Уильямс — 12 385 572 долларов в сезоне-2013.