Синнер обыграл Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер одержал победу в матче с немецким спортсменом Александром Зверевым (третий номер рейтинга). Счёт — 6:4, 6:3 в пользу итальянца во встрече в группе Бьорна Борга. Таким образом, Синнеру удалось выйти в плей-офф соревнований с первого места.

Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут. За это время Синнер выполнил 12 подач навылет, реализовал два брейк-пойнта из четырёх и не допустил ни одной двойной ошибки. Звереву удалось выполнить шесть эйсов, он также не смог реализовать семь брейк-пойнтов и не допустил ни одной двойной ошибки.

Напомним, Синнер ранее обыграл Феликса Оже-Альяссима (7:5, 6:1), а Зверев оказался сильнее Бена Шелтона —6:3, 7:6 (8:6). Счёт личных встреч между немцем и итальянцем после сегодняшнего дня стал 6-4 в пользу Синнера.