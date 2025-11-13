Тарпищев оценил шансы Андреевой и Шнайдер на олимпийское золото

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что в случае качественной подготовки российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер спортсменки смогут претендовать на золотые медали в парном разряде на Олимпийских играх – 2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США).

Также шансы выступить на Олимпиаде есть у другой россиянки, Вероники Кудерметовой, однако многое будет зависеть от того, с кем она будет играть.