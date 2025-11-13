Чемпионат России по паделу обновит рекорд по количеству участников

Чемпионат России по паделу, который пройдет с 13 по 16 ноября в Москве, обновит рекорд по количеству участников и их географии, сообщает пресс‑служба Федерации падела России (ФПР).

© Федерация падела России

В соревнованиях примут 160 спортсменов, а именно 44 мужских и 36 женских пар, что является абсолютным рекордом по количеству участников в соревновании по паделу в России.

На турнир заявились представители 19 регионов: Москва, Санкт‑Петербург, Волгоградская, Кемеровская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Омская, Ростовская, Самарская, Саратовская и Ярославская области, Крым, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Краснодарский, Красноярский и Ставропольский край. В чемпионате страны могут принимать участие только граждане РФ.

Призовой фонд чемпионата России составит 2 млн рублей, а победители турнира получат по 2000 рейтинговых очков, что является максимумом в структуре рейтинговых турниров под эгидой ФПР. По итогам чемпионата первые 4 пары у мужчин и первые 4 пары у женщин получат статус кандидатов в сборную России.

Формат чемпионата России предполагает квалификацию и основной турнир у мужчин и у женщин. Квалификация, в которой принимают участие по 16 пар, состоит из двух стадий — 1/8 и 1/4 финала. По ее итогам по 4 лучшие пары проходят в основную сетку турнира.

В основном турнире у мужчин участвуют 32 пары со стадии 1/16 финала. У женщин участвуют 24 пары — 8 пар с наиболее высоким совокупным рейтингом участниц начинают выступление со стадии 1/8 финала, остальные стартуют с 1/16 финала.

Турнир пройдет по олимпийской системе с розыгрышем 3‑го места.