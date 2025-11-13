Дементьева высказалась о решении Рыбакиной бойкотировать главу WTA

Экс-третья ракетка мира Елена Дементьева высказалась о поведении Елены Рыбакиной во время церемонии награждения итогового турнира.

Казахстанка, выигравшая титул и заработавшая за турнир рекордные 5,2 миллиона долларов, отказалась фотографироваться с главой WTA Поршей Арчер.

На пресс-конференции Рыбакина отказалась озвучивать причину, но затем заявила:

«У нас была возможность поговорить, но в итоге этого так и не произошло, поэтому каждый занимается своим делом. Думаю, дальше все будет так же».