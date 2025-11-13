Выяснилось, почему Джокович отказал крупному бренду в сотрудничестве

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что за карьеру многократно отказывал крупным брендам в сотрудничестве.

«За свою карьеру я отказал многим крупным брендам и отказывался от больших гонораров, потому что не могу представлять то, во что не верю, и всегда старался смотреть на всё в долгосрочной перспективе. Не могу называть бренды, извините. Но однажды был, пожалуй, самый известный напиток в мире. Это было давно, но это была довольно неплохая сделка», — сказал Джокович в видео на YouTube-канале журналиста Пирса Моргана.