Алекс де Минор в двух сетах обыграл Фрица на Итоговом чемпионате ATP

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор одержал первую победу на Итоговом чемпионате ATP – 2025, который проходит в Турине (Италия).

В заключительном матче группового этапа де Минор со счётом 7:6 (7:3), 6:3 обыграл шестую ракетку мира из США Тейлора Фрица.

Встреча де Минора с Фрицем продлилась 1 час и 35 минут. В её рамках Алекс пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Тейлора восемь эйсов, одна двойная ошибка и единственный реализованный брейк-пойнт.

Де Минор и Фриц представляют группу Джимми Коннорса. Алекс благодаря этой победе сохраняет шансы на выход в полуфинал Итогового, Тейлор эти шансы потерял.