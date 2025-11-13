Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас досрочно квалифицировался в полуфинал Итогового чемпионата ATP – 2025, который проходит в Турине (Италия).

Алькарас на Итоговом попал в группу Джимми Коннорса. В её рамках он одержал две победы. Сегодня, 13 ноября, Карлос проведёт заключительный матч на групповом этапе турнира с итальянцем Лоренцо Музетти. Любой результат этого поединка не помешает испанцу выйти в полуфинал.

Однако от исхода встречи Алькарас — Музетти будет зависеть, с какого места Карлос выйдет из группы — с первого или второго.

Если в вечернем матче Алькарас обыграет Музетти с любым счётом, то в плей-офф он выйдет как лидер группы Коннорса. Если же Музетти с любым счётом одолеет Алькараса, то в полуфинале от этой группы окажутся Лоренцо (с первого места) и Карлос (со второго места).