Тарпищев отказался включать Шарапову в тройку лучших теннисисток в истории

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал трех лучших теннисисток в истории. Об этом сообщает Sports.

Функционер поставил на первое место Мартину Хингис, а на второе — Штеффи Граф. Он также отказался включать в тройку россиянку Марию Шарапову.

«Медленная. И когда Серена Уильямс предлагала ей другой уровень скорости, Мария не могла справиться», — объяснил Тарпищев.

В итоге на третье место он поставил другую россиянку — Анастасию Мыскину.

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005 году она была первой ракеткой мира. В разные годы спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема» (всего пять раз). В 2012 году россиянка завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне. 24 августа ее ввели в Международный зал теннисной славы.