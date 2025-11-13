Берреттини рассказал, чем ему были полезны тренировки с Синнером

56-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, как тренировки с Янником Синнером помогли ему принять решение о продолжении спортивной карьеры.

«Если подумать о том, чего Янник добился за последние два года — это впечатляет. У каждого свой путь, свой ритм, свои цели. Я же думаю, что мне ещё есть что дать этому спорту. Есть определённые вещи, которых я хочу добиться. Но без риска для тела и головы, которые и так достаточно пострадали за последние годы.

Тренировки с ним в Монте-Карло мне помогли. Я понял, что мне по-прежнему нравится ощущение удара по мячу, звук, с которым он сходит с струн. Мне это действительно нравилось. Тогда я осознал, что для меня ещё не настало время уходить», – приводит слова Берреттини La Gazetta Dello Sport.